Spoleto, anche senza punto nascita torna la messa in duomo per i neonati - Tuttoggi

L'Archidiocesi di Spoleto - Norcia torna a celebrare i neonati in occasione della Giornata della Vita con una speciale messa in duomo

L’Archidiocesi di Spoleto – Norcia torna a celebrare i neonati in occasione della Giornata della Vita con una speciale messa in duomo, anche se in città non è più presente un punto nascita da ormai oltre 2 anni.

Domenica 5 febbraio 2023, infatti, nella basilica cattedrale alle ore 11,30 verrà celebrata la messa per i nati negli anni 2021 e 2022 nei comuni che fanno parte del territorio della Diocesi. Torna dunque il tradizionale appuntamento per celebrare la vita, anche se diverso rispetto al passato: organizzato dalla Chiesa diocesana e non più in collaborazione con il Punto nascita di Spoleto, chiuso nel novembre 2020. L’appuntamento, inoltre, è rivolto ai neonati sia classe 2021 che 2022, visto che a causa del Covid l’appuntamento lo scorso anno era saltato.