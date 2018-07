Spello, il Comune cerca un istruttore amministrativo

C’è tempo fino al 13 luglio 2018 per presentare la domanda relativa all’avviso di comando della durata di 1 anno, prorogabile, per l’assegnazione di un posto, categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo, con esperienza nell’attività di programmazione e promozione culturale presso l’area servizi demografici, cultura e informatica.

Come previsto dall’Avviso, che fa seguito alla determinazione dirigenziale n. 358 del 12 giugno 2018, è necessario essere in possesso di una serie di requisiti tra cui avere esperienza nell’attività di programmazione e promozione culturale e essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001), con rapporto di lavoro a tempo pieno o part time e indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria e profilo professionale (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali) o in categoria e profilo professionale contrattuale equivalente (per i soggetti appartenenti a comparti diversi) rispetto al posto da ricoprire oltre ad aver superato, alla scadenza dell’Avviso, il prescritto periodo di prova.

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione tramite colloquio individuale sarà pubblicato nell’Albo pretorio telematico e nel portale del Comune il giorno 26 luglio 2018. Individuato il candidato idoneo, il servizio personale richiederà l’autorizzazione all’assegnazione in comando all’ente di appartenenza. La domanda potrà essere inoltrata tramite raccomandata A/R o da indirizzo di posta elettronica certificata alla PEC dell’Ente comune.spello@postacert.umbria.it. Le informazioni in merito alla procedura di comando sono disponibili nel sito del Comune di Spello alla sezione “Bandi e concorsi”.

