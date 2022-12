“Spazio musica”: scuola gratis e sala registrazione e prove per i giovani talenti

L’obiettivo del Comune è implementare azioni per prevenire il disagio giovanile e promuovere il benessere “multidimensionale” rafforzando le competenze dei giovani con percorsi innovativi di educazione e formazione culturale. Per questo il progetto si articola in due interventi.

Da un lato, con “Ottavo Segno 14-30” si punta a proseguire le attività dello sportello psicologico in via del Melo fino a settembre 2024 ampliando l’età dei destinatari fino ai 30 anni.

Dall’altro lato, si punta alla creazione del citato Spazio Musica, che, nelle parole del vicesindaco Tuteri, “rappresenta una grande novità nel territorio umbro”. “Offrire un percorso formativo gratuito in ambito musicale significa rimuovere le differenze nelle possibilità di accesso a un ambito del sapere molto importante. Diverse condizioni socio-economiche di partenza da sempre incidono sull’iter formativo dei giovani, sullo sviluppo delle loro competenze e, di conseguenza, sull’intero corso della loro vita. In questo caso, abbiamo puntato sulla musica anche per i comprovati riflessi positivi che può avere sul benessere individuale. Ancora una volta, inoltre, intendiamo dare ai giovani un’alternativa valida alla solitudine o a cattive abitudini aprendo loro le porte di un luogo dedicato alla socialità e allo scambio di esperienze”.

A tal fine, è stato individuato uno spazio comunale adeguato all’interno di piazza del Melo. Si procederà, quindi, con l’acquisto e il noleggio di strumenti musicali (come pianoforte, chitarra, batteria, strumenti digitali per la musica elettronica e per la registrazione). Saranno organizzati corsi e laboratori di musica (anche elettronica) a livello base e avanzato consentendo l’uso gratuito della sala prove e della sala registrazione già presenti nei locali. Previsti partenariati con istituti scolastici e associazioni musicali del territorio.

