Spazio Enel Partner Foligno, dal 4 maggio riprendono le consulenze, uffici aperti in Via Fiamenga - Tuttoggi

Il 4 maggio saranno diverse le attività che potranno ripartire dopo il lock down imposto dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid19.

Tra queste anche alcuni uffici di pubblica utilità. A Foligno sarà nuovamente possibile recarsi presso lo Spazio Enel Partner di Via Fiamenga dove riprenderà l’attività di consulenza. Informazioni, offerte, piani relativi alle forniture di luce e gas ma anche efficienza energetica, e dunque fotovoltaico e climatizzazione, su cui Enel X sta investendo molto con una campagna di innovazione e sostenibilità e soluzioni chiavi in mano. Questi i servizi offerti dallo Spazio Enel Partner Foligno a disposizione di tutti i cittadini.

Già prese tutte le misure di sicurezza per garantire al personale e alla clientela di frequentare gli uffici in modo sicuro. Pannelli parafiato, mascherine e guanti anche per i clienti e sanificazione quotidiana sono solo alcuni degli accorgimenti garantiti.

Spazio Enel Partner Foligno si trova in Via Fiamenga, 68 (zona Mc Donald’s, fronte Cantina Terre de Trinci) e da lunedi 4 maggio tornerà a ricevere al pubblico.

SPAZIO ENEL PARTNER FOLIGNO VIA FIAMENGA, 68

Per info è possibile contattare Dalila e il resto dello staff dello Spazio Enel Partner Foligno telefonicamente al numero 074224445, via mail scrivendo all’indirizzo pefoligno@gmail.com o tramite chat Whatsapp 3929236810. Disponibile anche la Pagina Facebook SPAZIO ENEL PARTNER FOLIGNO VIA FIAMENGA 68