La Spartan Race 2023 a Gubbio, in primavera attesi oltre 4mila atleti - Tuttoggi

Sabato 15, nel pomeriggio, ci sarà anche una Spartan Kids, dagli 800 ai 3200 metri, dedicata a bambini e bambine dai 4 ai 13 anni. Spartan Gubbio sarà anche tappa iniziale di Italy National Series 2023, il campionato italiano che porterà atleti internazionali a qualificarsi per il campionato Europeo e Mondiale Spartan.

“Siamo davvero contenti della scelta degli organizzatori della Spartan Race – dichiara l’assessore allo Sport Gabriele Damiani – quello di aprile sarà un ulteriore grande evento capace di valorizzare al meglio le potenzialità del nostro territorio, che farà da attrattore per circa 4mila atleti che arriveranno da tutto il mondo. La nostra capacità di accoglienza, la bellezza della città e l’organizzazione che sapremo mettere in campo sono certo offriranno agli atleti una due giorni indimenticabile”.

“Gubbio, così piena di cultura e di storia – spiegano gli organizzatori – ci è sembrata una meta ideale, non solo per gli italiani ma soprattutto per i moltissimi stranieri che avremo tra le linee di partenza. Al primo incontro avuto con le autorità comunali, sindaco e assessore in primis, già si sono percepite la curiosità e l’entusiasmo nell’accogliere il progetto: a quel punto non abbiamo più avuto dubbi sulla scelta”.

I lavori di scouting del percorso e la definizione logistica dell’evento, che avrà come luogo di partenza e arrivo il parco del Teatro Romano, inizieranno a brevissimo. Sul sito ufficiale della manifestazione è già possibile iscriversi.