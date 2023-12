Spacciatore arrestato in un appartamento di Foligno, deve scontare oltre 3 anni di reclusione - Tuttoggi.info

L'uomo era stato condannato in via definitiva per vari episodi di detenzione e spaccio di cocaina

Era già noto per numerosi precedenti di droga (e non solo) e stamattina (domenica 10 dicembre) è stato arrestato dalla Polizia di Foligno.

Gli agenti lo hanno condotto in carcere in quanto il 44enne era destinatario di una condanna definitiva a 3 anni e 5 mesi di reclusione, inflittagli per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli episodi contestati all’uomo risalgono agli anni 2021 e 2022, quando in più occasioni era stato sorpreso in possesso di cocaina. Localizzato all’interno di un appartamento di Foligno e identificato, il 44enne è stato trasferito nel carcere di Spoleto.