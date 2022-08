Spacciatore arrestato in centro dai poliziotti in bici

Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato e identificato un cittadino straniero che, fin da subito, si è mostrato insofferente al controllo. Dagli accertamenti, infatti, è emerso che lo stesso era gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti. Per questo motivo, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione che ha avuto esito positivo.

Infatti, celati tra gli indumenti, gli operatori hanno rinvenuto tre involucri termosaldati di sostanza stupefacente – del tipo marijuana – e 210 euro in contanti.

I poliziotti hanno quindi esteso il controllo anche all’abitazione del 25enne, dove sono stati rinvenuti altri sette involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente, già divisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato. Nell’appartamento sono stati trovati anche due grinder, materiale per il confezionamento della droga, 4450 euro in contanti e due passaporti, verosimilmente contraffatti.

Sentito in merito al possesso del denaro, il cittadino straniero – che è risultato anche disoccupato – non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile.

Terminati i controlli, l’uomo è stato accompagnato in Questura per le attività di rito, al termine delle quali il 25enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e deferito in stato di libertà per falsità materiale.

Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani .

Il denaro e lo stupefacente, invece, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.