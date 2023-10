Spacciano "in auto" in pieno centro storico, tre arresti - Tuttoggi.info

La Polizia ha fermato un'auto sospetta in piazza Gabriotti, all'interno gli occupanti avevano cocaina e materiale per il confezionamento | In casa di uno di loro trovata anche hashish

Con la droga in pieno centro storico a Città di Castello. Ben tre persone – due tunisini di 42 e 46 anni (con precedenti) e una 32enne italiana (incensurata) – sono state arrestate dalla Polizia tifernate.

Il gruppo, qualche sera fa, si stava aggirando con fare sospetto a bordo di un’auto nei pressi di piazza Gabriotti e la Volante in servizio si è avvicinata per un normale controllo. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire – celato all’interno della tasca del 46enne, un involucro di cellophane termosaldato contenente proprio cocaina e 210 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Nel veicolo è stato invece trovato materiale atto al confezionamento della sostanza.

La verifica si è poi spostata alle abitazioni del 42enne e della 32enne. In casa di quest’ultima, all’interno di un armadio, c’erano ben 3 panetti di hashish, 4 involucri di cellophane della stessa sostanza e un bilancino di precisione.

I tre sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per le attività di rito, al termine delle quali sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pm, i due uomini sono stati portati al carcere di Perugia-Capanne mentre la donna è stata trattenuta in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.