Sp 250 di Rocca Sant'Angelo, approvato il progetto dei lavori di consolidamento del ponte - Tuttoggi.info

L'intervento costerà poco più di 300.000 euro

Sulla Sp 250 di Rocca Sant’Angelo sono previsti lavori di consolidamento strutturale del ponte all’altezza del km 4+905. Ne dà notizia la Provincia di Perugia, spiegando che è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera per un importo di 320 mila euro.

“Gli interventi di risanamento strutturale e funzionale previsti sulla Sp 250 di Rocca Sant’Angelo – si legge in una nota – consistono nel risanamento delle superfici di calcestruzzo ammalorato, con rimozione delle parti di copriferro distaccate; rimozione delle barriere di sicurezza esistenti e loro sostituzione; rimozione della pavimentazione esistente; regimazione delle acque meteoriche mediante posizionamento di caditoie e tubazioni di scarico in piattaforma; opere di finitura (segnaletica orizzontale e verticale, riposizionamento dei sottoservizi). Con questi interventi, la Provincia di Perugia, dopo molti investimenti, prosegue nella sua opera di messa in sicurezza non solo delle strade ma anche delle infrastrutture viarie diffuse nel territorio provinciale. Da qui ai prossimi periodi abbiamo in programma ulteriori e ingenti risorse che contribuiranno a perseguire questo importante obiettivo”.