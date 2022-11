Sp 100, dalla Regione finanziamento di 500 mila euro per messa in sicurezza "tratto killer" - Tuttoggi

“Dopo tre anni di duro lavoro e vari incontri istituzionali – ha dichiarato Carlini – un importante progetto sostenuto dalle firme di migliaia di cittadini è stato finanziato, la messa in sicurezza del ‘tratto killer’ della Sp 100 tra la frazione di Pistrino e quella di Fighille”.

Un primo importante finanziamento di 500 mila euro è stato indirizzato al Comune di Citerna, che sarà garante per la realizzazione dei lavori. Spetterà ora alla Provincia di Perugia la redazione di un progetto per l’adeguamento del tratto e la sua messa in sicurezza, per rendere la strada finalmente sicura.

“Mi farò portavoce insieme al Sindaco Enea Paladino presso la Presidente Proietti per quelle che sono le nostre richieste e le nostre volontà come amministratori per risolvere un problema annoso che ha visto nel tempo troppe vittime in 500 metri di strada. Il finanziamento – ha concluso Carlini – prevede l’ultimazione dei lavori entro il 2024”.