Sp 100, in Consiglio regionale si torna a chiedere messa in sicurezza del "tratto killer" - Tuttoggi

I consiglieri regionali della Lega Mancini e Puletti riportano all'attenzione dell'Assemblea una mozione per chiedere un'intervento immediato, l'atto è stato approvato all'unanimità

Torna in Consiglio regionale la delicata questione della messa in sicurezza della Sp 100, nel “tratto killer” che unisce Pistrino a Fighille, nel Comune di Citerna.

A rimarcare la necessità di un intervento immediato attraverso una mozione approvata all’unanimità, sono stati i consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini, primo firmatario dell’atto e Manuela Puletti. “Attraverso questa mozione – spiegano i due – abbiamo voluto riportare l’attenzione della politica in un territorio che per la sua posizione geografica, al confine con la Toscana, ha spesso pagato, come accade per tutto l’Altotevere, la lontananza dai punti nevralgici dell’esecutivo nel corso degli anni. Con questo atto chiediamo dunque che l’Assessorato al Bilancio preveda risorse nella programmazione triennale per questa importante opera e per le altre due che abbiamo inserito, come la dritta del Cerro nel comune di Marsciano e la riapertura di Ponte di Montemolino nel comune di Todi”.