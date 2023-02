Sovraindebitamento, un punto di ascolto gratuito a sostegno di imprese e lavoratori - Tuttoggi

L’iniziativa prevede quindi l’ampliamento dei servizi già offerti dallo Sportello del cittadino presso il Comune di Città di Castello, con l’inserimento di un Punto di ascolto gratuito dedicato ai temi di sovraindebitamento e insufficienza economica. Questo ufficio costituirà il front office principale, accogliendo i cittadini in un contesto di assoluta riservatezza e privacy, fornendo informazioni e contatti utili, e potrà convogliare le richieste di assistenza e di sostegno veicolandole verso l’approdo qualificato professionale più adatto.

“In un contesto di grave crisi economica ed energetica è fondamentale, infatti, essere presenti fattivamente sul territorio – spiega Fausto Cardella, presidente Fondazione Umbria contro l’Usura – ed informare chi è in difficoltà delle possibilità che ci sono. Nessuno deve sentirsi solo davanti a difficoltà economiche, anzi, i cittadini devono sapere che da oggi a Città di Castello hanno un punto di ascolto dedicato e specializzato alle problematiche legate al sovraindebitamento a cui si possono rivolgere per avere informazioni e assistenza. Questo progetto, in cui credo fortemente, vuole far conoscere la realtà seria e operativa della Fondazione Umbria contro l’Usura, attiva sul territorio già dal 1996”.

“Siamo entusiasti di poter partecipare al Progetto del punto d’ascolto insieme alla Fondazione – ha aggiunto il presidente dell’Ordine Commercialisti Enrico Guarducci – perché sul sovraindebitamento condividiamo stessi obbiettivi e finalità. Purtroppo la normativa che il Legislatore ha strutturato per il risanamento delle posizioni da sovraindebitamento non è di immediata comprensione e spesso rimane sconosciuta alla cittadinanza. Grazie a questo Sportello possiamo raggiungere più facilmente i cittadini e garantir loro una informativa qualificata su questi temi. Ricordiamoci che il sovraindebitamento tocca piccole medie imprese, professionisti, artigiani, consumatori e quindi famiglie e impiegati, cuore pulsante dell’economia umbra. Aiutare tutti loro a risanare la propria posizione significa supportare la tenuta del tessuto economico e sociale del territorio”.

Il sindaco Luca Secondi, a margine della firma del protocollo, ha espresso così la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Per il Comune di Città di Castello è un grande traguardo perché grazie a questo progetto possiamo raggiungere i cittadini, arrivare nelle loro case e aiutarli a parlare dei propri problemi, supportandoli nel trovare un aiuto concreto e professionale. Con il punto d’ascolto possiamo contare sull’apporto di soggetti qualificati, che possono garantire ai cittadini una panoramica di strategie risolutive per uscire dalla crisi. Si tratta di un percorso lungo, talvolta non facile, ma grazie a questa iniziativa oggi è più facile, per chi si trova in difficoltà, beneficiare di supporto umano e competenze professionali specializzate che sapranno indirizzare ciascuno verso la strada più giusta”.

Il nuovo punto di ascolto sarà aperto presso l’URP – Sportello del cittadino del Comune di Città di Castello, Corso Cavour 5 con il consueto orario. Per chiedere dello Sportello sul sovraindebitamento e fissare un appuntamento si potrà contattare i numeri 075 8529 232 – 075 8529 312 – 800869102, oppure inviare una mail a urp@comune.cittadicastello.pg.it