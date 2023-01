Sosta selvaggia fuori dagli ospedali, autobus in difficoltà - Tuttoggi

Filt Cgil contro la sosta selvaggia fuori dagli ospedali di Terni e Foligno: "Amministrazioni comunali intervengano". Situazione analoga a Spoleto

Sosta selvaggia fuori da diversi ospedali dell’Umbria, con gli autobus in difficoltà. A lamentare la situazione delle auto parcheggiate continuamente in divieto di sosta fuori dagli ospedali di Terni e Foligno è la Filt Cgil dell’Umbria. Ma la situazione in realtà è analoga, se non peggiore, – anche se il sindacato non lo segnala – anche lungo via Madonna di Loreto a Spoleto, fuori dall’ospedale San Matteo degli Infermi, dove ad avere disagi non è solo il trasporto pubblico ma spesso anche le ambulanze.

“Nonostante le nostre denunce e le richieste di intervento alle autorità competenti, il problema della sosta selvaggia nei pressi degli ospedali di Terni e Foligno resta immutato e gli autisti dei bus che devono portare i cittadini presso i due nosocomi sono costretti a slalom e manovre impossibili”. Ad affermarlo in una nota è Ciro Zeno, segretario generale della Filt Cgil dell’Umbria, che stigmatizza anche il comportamento incivile dei cittadini “irrispettosi ed incuranti del disagio che arrecano ad altri cittadini, oltre che agli autisti”.