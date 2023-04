Sorvegliato speciale gira in moto senza patente, denunciato 39enne ma rischia fino a 3 anni di carcere - Tuttoggi.info

L'art. 73 del Codice antimafia prevede la pena dell'arresto da 6 mesi a 3 anni nel caso di guida senza patente, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale

E’ costata cara, ad un 39enne, una “gita” notturna in moto in via Aldo Bologni, a Città di Castello, dove suo malgrado, ieri sera (4 aprile), è stato fermato da un controllo della Polizia.

L’uomo, alla richiesta degli agenti di fornire i documenti, è risultato sprovvisto della patente (mai conseguita) necessaria a guidare proprio la moto sulla quale era in sella. Dagli ulteriori accertamenti è emerso, inoltre, che il 39enne era gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Città di Castello.