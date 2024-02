Sorpreso sotto casa della ex nonostante divieto di avvicinamento | Arrestato 32enne - Tuttoggi.info

La donna si è accorta della presenza dell'uomo nei pressi della sua abitazione e spaventata ha chiamato la Polizia, il 32enne ha violato anche la Sorveglianza speciale e l'obbligo di presentazione

Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata ed è stato arrestato dalla Polizia di Foligno. Si tratta di un 32enne con precedenti, già raggiunto in passato da una ordinanza cautelare che disponeva gli arresti domiciliari, poi sostituita, appunto, con l’obbligo di non avvicinarsi alla donna, emessa a conclusione di un’indagine che aveva portato alla contestazione del reato di atti persecutori e lesioni personali.

Il 32enne, nonostante la misura cautelare, lo scorso fine settimana si è portato presso l’abitazione della ex che, spaventata, ha richiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, lo hanno sorpreso sotto casa della donna, in palese violazione delle prescrizioni relative al divieto di avvicinamento ma anche della Sorveglianza Speciale, disposte dell’Autorità Giudiziaria nei suoi confronti.

Accompagnato in Commissariato per le attività di rito, è emerso che l’uomo era anche inottemperante alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per questi motivi, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto nelle celle di sicurezza. Nell’udienza il Giudice ha poi convalidato l’arresto e disposto l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento ritornando a quella degli arresti domiciliari.