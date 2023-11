Sorpreso con 14 involucri di cocaina: 38enne arrestato - Tuttoggi.info

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, impiegati in attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un uomo – cittadino albanese, classe 1985 – perché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo “cocaina”.

Il personale del Commissariato, infatti, durante un servizio di osservazione a Ospedalicchio, hanno notato una persona con atteggiamento sospetto che, poco dopo, è salita su un’auto e si è allontanata a gran velocità in direzione Perugia.

Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a fermare il conducente che, fin da subito, ha mostrato evidenti segni di insofferenza e nervosismo al controllo.

Gli operatori hanno quindi deciso di sottoporlo a perquisizione, estesa anche al veicolo, che ha dato esito positivo.

Infatti, all’interno del cruscotto, i poliziotti hanno rinvenuto 14 involucri di sostanza stupefacente, poi risultata essere tipo “cocaina” e 170 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Per questi motivi, è stato accompagnato in Questura per le attività di rito, al termine delle quali è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stata poi trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.