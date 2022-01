Sopralluogo al parco Sant’Anna: il punto sui lavori

Il gruppo comunale della Lega con l'assessore Numerini | All'incontro anche rappresentanti dell'associazione Filosofi...amo

Sopralluogo dei consiglieri comunali del Gruppo Lega e dell’assessore Otello Numerini, insieme a rappresentanti dell’associazione Filosofi… amo al parco Sant’Anna, per fare il punto sui lavori di riqualificazione che interesseranno l’area e programmare i prossimi interventi.

Nel parco centrale della città sono stati già realizzati i primi interventi di manutenzione. I lavori sono stati eseguiti con fondi stanziati nel bilancio comunale grazie all’emendamento presentato nel 2021 dal Gruppo Lega.

Nel dettaglio, i lavori già realizzati hanno riguardato l’istallazione

della rete del campo di calcio e la sistemazione della ghiaia e il

contenimento della piccola frana nell’area dei giochi.

I prossimi interventi riguarderanno la potatura delle siepi, la

sistemazione della staccionata di legno nei punti dove risulta mancante,

la recinzione dell’area cani e il livellamento del fondo del campo di

calcio.

In aggiunta il Gruppo Lega, con propria donazione, acquisterà le

nuove reti per le porte del campo di calcio che andranno così a

completare i lavori sull’intera area.

All’incontro erano presenti anche i rappresentanti dell’associazione

Filosofi…Amo che hanno preso visione di quanto realizzato fino ad oggi

al parco di Sant’Anna e con i quali il Gruppo Lega si è impegnato per i

prossimi interventi.

“I fondi stanziati – commentano i consiglieri del Gruppo Lega – grazie

all’emendamento del Gruppo sono stati già in parte utilizzati per i

lavori dell’area intorno all’ospedale Santa Maria della Misericordia che

da San Sisto va a Casenuove di Ponte della Pietra, una zona che da anni

necessitava di manutenzione. Ringraziamo l’assessore Otello Numerini per il mantenimento degli impegni presi con la città e con il Gruppo ed anche per l’interessamento mostrato per i successivi interventi di riqualificazione che faranno del parco di Sant’Anna l’area attrattiva della città che merita di essere”.