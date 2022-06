Sirci ufficializza dal Brasile l’arrivo di Anastasi sulla panchina della Sir

Grbic addio, il patron sceglie un altro ex giocatore della squadra di fenomeni cresciuta da Velasco, come Bernardi

Ha utilizzato il canale social dei Sirmaniaci, il presidente Gino Sirci, per ufficializzare l’arrivo di Andrea Anastasi sulla panchina della Sir.

Finisce dunque il rapporto con Nikola Grbic, che lascia Perugia dopo aver vinto una Coppa Italia. Come era stato per Heynen, il patron bianconero non ha gradito la prospettiva di avere un allenatore diviso tra la sua Sir e la nazionale polacca.