Sir, trasferta vincente in Champions a Tours - Tuttoggi

La Sir non si ferma in Champions e torna dalla trasferta di Tours con 3 punti al termine di una vittoria convincente.

La partita di Leon & co. inizia sul 20-15 nel primo set, quando i ragazzi di Heynen iniziano a fare sul serio e trascinati dal cubano naturalizzato polacco acciuffano i padroni di casa sul 24 pari. Un ace di De Cecco e il solito Leon consentono ai perugini di vincere il set 32-30.

Nel secondo set gloria anche per il giovane Plotnisky e Atanasijevic che torna ad essere devastante. la difesa del Tours si sgretola sotto gli attacchi dei bombardieri perugini e il secondo set si chiude con il punteggio di 19-25.

Il terzo set si mantiene in equilibrio fino al 12 pari, quando la Sir prende il largo con un micidiale uno-due di Podrascanin e Ricci.

Vantaggio che i Block Devils incrementano, chiudendo il match con un 18-25 che la dice lunga sulla superiorità di Perugia.

Complice la sconfitta di martedì del Varsavia a Lisbona, i Block Devils volano solitari in vetta al girone con 6 punti.

I commenti

Così Vital Heynen (Sir Sicoma Monini Perugia): “È una vittoria importante, ottenuta in tre set, che ci porta al primo posto nel nostro girone di Champions. Il primo set è stato difficile, eravamo sotto di cinque punti, ma la squadra ha dimostrato qualità, non si è innervosita ed anzi è cresciuta come livello facendo venir fuori le sue qualità. Questo vuole dire che i ragazzi stanno crescendo ed ora siamo pronti per giocare domenica con Modena”.

Massimo Colaci: “Siamo molto felici per questa vittoria su un campo storicamente complicato. È ovviamente stato determinante il primo set. Loro sono partiti forte al servizio e ci hanno messo in difficoltà nel cambiopalla, ma siamo stati bravi a tenere duro ed a crederci portandolo a casa. Poi loro sono calati ed abbiamo gestito abbastanza bene la gara. Siamo contenti, torniamo a Perugia carichi e convinti e soprattutto consapevoli che ora ci aspettano due partite ravvicinate molto impegnative”.

Il tabellino

TOURS VB – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 0-3 (30-32, 19-25, 18-25)

TOURS VB: Trinidad De Haro 3, Egleskalns 8, Teryomenko 9, Tammemaa 5, Cupkovic 15, Bartos 7, Rossard (libero), Capet 2. N.e.: Jarman, Demar, Tanguy, Nicole (libero), Wounembaina. All. Henno, vice all. Royer.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco 1, Atanasijevic 13, Podrascanin 7, Russo 4, Leon 17, Plotnytskyi 18, Colaci (libero), Piccinelli, Zhukouski, Taht. N.e.: Biglino, Ricci (libero), Lanza. All. Heynen, vice all Fontana.

Arbitri: Alexey Pashkevich – Koen Luts

LE CIFRE – TOURS: 15 b.s., 2 ace, 39% ric. pos., 9% ric. prf., 56% att., 5 muri. PERUGIA: 13 b.s., 8 ace, 41% ric. pos., 26% ric. prf., 54% att., 7 muri.