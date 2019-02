Sir spietata, a Monza la vendetta è servita

La Sir Safety Conad Perugia risponde alla Itas Trentino, che sabato aveva superato Padova 3-0, andandosi a prendere i 3 punti nella “tana” della Vero Volley Monza. Una vittoria che consente ai campioni d’Italia di tornare in testa alla Superlega con 3 punti di vantaggio su Trento e di vendicare l’inaspettata sconfitta del girone di andata, quando i brianzoli passarono al tie break.

Perugia subito avanti nel primo set (5-0) e continua a martellare sino ad un margine di 7 punti di vantaggio. Poi i padroni di casa aggiustano la fase difensiva e provano a rientrare in partita e con un ace di Oleh Plotnytskyi arrivano al 22-24, ma il set arriva col punteggio di 22-25 proprio su un errore in battuta dell’ucraino. Esultano gli oltre cento Sirmaniaci alla Candy Arena.

Nel secondo set Monza prova a scappare, ma viene ripresa dagli schiacciasassi di Perugia, Leon e Atanasijevic. C’è nervosismo sulle panchine, le scorie della partita di andata sono ancora lì, ed entrambi i tecnici si prendono un cartellino. La partita è bellissima, con le due squadre che rispondono punto su punto. Tra i Block Devils sale in cattedra Ricci, efficace in attacco e insuperabile in difesa. Suoi i punti che consentono a Perugia di prendere un piccolo margine, incrementato con due giocate, in attacco e in difesa, di Lanza. Dove non serve la forza, Bata e Leon giocano d’astuzia, con il cubano naturalizzato polacco che la chiude anche con un pallonetto. Ma Monza non molla e prova a resistere alle grandi giocate dei campioni d’Italia. Un ace di Dzavoronok porta i padroni di casa a -2, ma poi ci consegna il punto 23. Da un altro errore di Monza arriva il primo set ball e Podrascanin alza il muro e la chiude subito 20-25.

Nella terza frazione si riparte da Podrascanin e Ricci. Monza ora sbaglia di più e consente a Perugia di prendersi un vantaggio di 4 punti. Ma Monza si riporta sotto, approfittando anche degli errori in battuta di Perugia e trova il pari sul punteggio di 11-11. Perugia riparte da Ricci e Atanasijevic con un ace suona la carica: i Block Devils ricostruiscono il vantaggio di 4 punti. Le giocate in attacco di Dzavoronok tengono in vita Monza, ma Perugia allunga e un’altra giocata stratosferica di De Cecco consente a Podrascanin di andare sul 21-15. Monza risponde con un’ottima difesa e prova a riportarsi sotto, così Bernardi chiama il time out. La Sir torna a giocare punto su punto e un errore di Dzavoronok consegna il set ed i meritatissimi 3 punti ai Block Devils.

Vero Volley Team Monza – Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)

