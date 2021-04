Sir, primi allenamenti con Fontana dopo l’esonero di Heynen

I Block Devils cercano di ritrovare il gioco perso | I tifosi sognano un finale da favola con Atanasijevic in campo a Civitanova

Primo giorno di lavoro per i Block Devils sotto la guida di Carmine Fontana, l’allenatore in seconda, da dieci anni a Perugia, a cui patron Sirci ha affidato la squadra dopo l’esonero di Vital Heynen. Doppia seduta, con il potenziamento fisico seguito dall’allenamento tecnico individuale.

Il cambio in panchina

Sabato pomeriggio ultimo allenamento al PalaBarton prima della partenza per Civitanova, dove domenica la Sir è attesa alla riscossa dopo aver perso Gara1 della finale Scudetto. Una gara che è costata la panchina ad Heynen. Non solo per la sconfitta, ma per il modo in cui è maturata. Con i Block Devils che per lunghi tratti non hanno giocato da squadra, come ha lamentato anche il patron Sirci. Che crede ancora nello Scudetto.

Come ci credono i Sirmaniaci, che sperano anche di veder tornare in campo capitan Atanasijevic. Sognando l’ultima impresa, prima dell’addio a fine stagione.

Ma per cullare ancora il sogno serve un pronto riscatto già domenica nella sfida dell’Eurosuole.

La scelta di Fontana dovrebbe attenuare il contraccolpo per i Block Devils. Con la speranza però che ricevano la giusta scossa.

Travica: rimettiamo la serie in equilibrio

Così Dragan Travica, uno dei giocatori più attesi, insieme a Leon, dopo la prestazione non convincente nella prima sfida: “I playoff sono così, bisogna essere in grado di mangiare amaro, come è successo a noi in Gara 1, e pensare subito alla partita successiva. Per cui abbiamo archiviato Gara 1 ed anzi dobbiamo cercare di usarla per avere quella motivazione che ci servirà per affrontare Gara 2 più determinati per cercare di rimettere la serie in equilibrio”.