Terremoto Sir, Heynen esonerato | Squadra a Fontana

Il passo falso in Gara1 scudetto costa la panchina al tecnico belga | A Fontana il compito di trovare subito il successo domenica a Civitanova

Terremoto nella Sir Safety Conad Perugia dopo la bruciante sconfitta in Gara1 della finale Scudetto.

La società di Gino Sirci ha esonerato il tecnico Vital Heynen, affidando la panchina dei Block Devils a Carmine Fontana. A partire da Gara2 di domenica all’Eurosuole di Civitanova Marche “e fine al termine della serie di finale Scudetto”, recita la nota della società bianconera.

Che “ringrazia Vital Heynen per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni e gli augura le migliori fortune nel proseguo di carriera”.

Un rapporto, quello tra la società di Gino Sirci e il tecnico belga, che s è logorato nel corso della stagione, fino all’annuncio anticipato dell’addio al termine del campionato. Da quel momento è arrivata l’eliminazione in semifinale di Champions League contro Trento, il cammino sofferto nei play off contro Milano. Finno alla sconfitta interna in Gara1 contro la Lube Civitanova, che costringe i Block Devils a rincorrere.

Il braccio di ferro con capitan Atanasijevic, che non vede il campo da settimane e che ha anch’egli annunciato l’addio a fine stagione, insieme ad una involuzione nel gioco dei Block Devils aveva alienato ad Heynen anche le simpatie di moltitifosi della Sir.