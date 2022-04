Sir – Modena, corsa ai biglietti per Gara5, già in vendita

Mercoledì sera i Block Devils affrontano ancora Modena nell'ultimo match della serie: chi vince va in finale Scudetto

Dopo il successo della Sir che ha espugnato al tie-break il PalaPanini, è corsa ai biglietti per Gara5, in programma mercoledì sera (ore 20.30) al PalaBarton. Lo spareggio che deciderà chi tra Perugia e Modena andrà in finale. Affrontando la vincente dell’altro spareggio di Gara5, a Civitanova Marche dove i cucinieri affronteranno Trento.

La società bianconera, appena dopo l’esito del match di Modena, ha comunicato che i biglietti sono già disponibili online su vivaticket. Ed è subito iniziata la caccia al prezioso tagliando.