Sir, in Gara2 al tie break arriva la prima sconfitta in campionato

I Block Devils vanno sotto di due set, vincono agevolmente gli altri due ma cedono nel finale 15-13

E’ arrivata nella prima trasferta dei playoff, in gara 2 contro Milano, la prima sconfitta della Sir in Superlega. Una sconfitta contro il pronostico, che ha fatto suonare un campanello d’allarme per i tifosi di Perugia, che vedono riaffiorare i fantasmi di campionati dominati nella stagione regolare e poi svaniti ai playoff.

Anche perché i Block Devils nei primi due set hanno concesso troppo agli avversari, che si sono aggiudicati il primo set 27-25 prendendo coraggio e prendendosi anche la swconda frazione 25-21.