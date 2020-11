Sir, causa Covid salta la sfida con Modena | E il 15 in programma la Lube

Dopo il match di Milano, la Sir Safety Conad Perugia è stata costretta a chiedere il rinvio, causa Covid, anche della supersfida contro i rivali della Leo Shoes Modena. Partita che, da programma, si sarebbe dovuta disputare domenica 8 novembre al PalaBarton.

Il regolamento prevede che nel caso una squadra abbia più di tre atleti positivi al Covid le gare vengano rinviate a data da destinarsi. Attualmente ci sono ben 12 Block Devils positivi al Coronavirus.

La sfida con la Lube

Con la Sir costretta ai box dal Covid, la Lube Civitanova, con una gara in più, ha preso la testa della classifica con 23 punti. E il 15 novembre è in programma la supersfida tra la Sir e la Lube. Un appuntamento – se sarà confermato – al quale i ragazzi di Heynen, rullo compressore in campionato prima di essere costretti allo stop dal Covid, non potranno arrivare nella migliore condizione psico-fisica. Quantomeno per gli allenamenti saltati per l’isolamento a cui sono costretti tutti i giocatori.

Ma la Sir, quest’anno, ha mostrato grande carattere proprio nei momenti più difficili.