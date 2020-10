Sir, a Piacenza contro l’ex Bernardi

La Sir a Piacenza sfida (inizio ore 18) il suo recente passato, rappresentato da Lorenzo Bernardi. Il mister che ha lasciato il posto a Vital Heynen, dopo un braccio di ferro con la società del presidente Sirci.

L’ex Bernardi: “Di Perugia bellissimi ricordi”

“Di Perugia ho bellissimi ricordi. E con alcuni giocatori ho un rapporto straordinario, niente altro” ha tagliato corto Bernardi alla domanda se questa sfida ha per lui il sapore della rivincita personale.

Gli avversari: attenti a Hierrezuelo e Grozer

Perugia ha cambiato molto da quando in panchine c’era Bernardi. Che però conosce la forza dei bombardieri bianconeri. Ma anche Piacenza può creare grossi problemi agli avversari nel servizio e nel complesso è un’ottima formazione. Ne sa qualcosa Ravenna, caduta nella prima di Superlega sotto i colpi di Raydel Hierrezuelo e Georg Grozer.

Una formazione, quella allestita dalla presidentessa Curti, che ha cambiato molto. Con l’eccezione del libero Scanferla, tutta nuova la formazione tipo. A cominciare dalla diagonale di posto due, formata appunto dal cubano Hierrezuelo (mancino di ritorno in Emilia dopo tre stagioni tra Turchia ed Argentina) e dal bomber tedesco Grozer, alla sua prima esperienza in Superlega.

Tutta nuova anche la coppia di centrali di Piacenza, con l’ex Trento Candellaro e l’ex Padova Tovo, ottimo muratore il primo ed ottimo attaccante il secondo. In banda altro cavallo di ritorno con Clevenot che rientra al PalaBanca dopo due stagioni a Milano. Accanto al francese l’ex bianconero Russell (in rosa ci sono anche altro due ex Perugia, Fanuli e Shaw), migrato a Piacenza dopo il triennio a Perugia e due stagioni a Trento.

Ultima rifinitura per i Block Devils

I Block Devils, dopo la vittoria sudata contro Vibo, cercano punti Scudetto anche a Piacenza. Dove sono arrivati sabato pomeriggio. Questa mattina rifinitura al PalaBanca.

In attesa di poter disporre di capitan Atanasijevic, Heynen punta sulle sue bocche di fuoco, Plotnytskyi e Leon, determinante sia contro Vibo sia nel prestigioso successo in Supercoppa contro Civitanova. Vernon-Evans ha mostrato solo a tratti, in queste prime partite ufficiali, le sue grandi doti. Il canadese deve trovare continuità.

Travica: “Sarà una partita di altissimo livello”

Travica in regia non ha tirato fuori dal cilindro giocate fenomenali, ma ha mostrato di esserci quando conta. E l’intesa con i compagni non può che migliorare.

“Ci aspetta una partita molto difficile – il commento del palleggiatore di Perugia -. Piacenza ha avuto qualche difficoltà ad inizio stagione, cosa normale per un team tutto nuovo, ma è una squadra costruita benissimo. Mi aspetto una partita di altissimo livello. Noi dobbiamo pensare a recuperare le energie ed a prepararci bene, cercando di divertirci e di offrire una prestazione migliore rispetto a quella di mercoledì con Vibo”.

La piena intesa Travica l’ha già trovata con l’argentino Solè, la vera nota positiva della nuova Sir in queste prima uscite ufficiali.

Contro i ragazzi di Bernardi Heynen avrà bisogno di tutte le frecce nel suo arco.