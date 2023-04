Sigillo, inaugurato cimitero civico dopo lavori di ristrutturazione, realizzati 130 nuovi loculi - Tuttoggi.info

I lavori hanno riguardato sia la parte nuove che "storica", ritornata fruibile anche la camera mortuaria inutilizzata da anni

E’ stato inaugurato ieri (5 aprile), alla presenza dell’amministrazione comunale, il civico cimitero di Sigillo, dopo i lavori di ristrutturazione e realizzazione di nuovi loculi.

Si sono infatti conclusi gli interventi che hanno interessato, in particolare, l’area nuova dove, all’interno del fabbricato esistente (lato Sud-Ovest), nel locale seminterrato, sono stati costruiti 130 nuovi loculi, organizzati in due comparti ad “L”, disposti su 5 file ciascuno. Le strutture sono state realizzate in cemento armato, utilizzando moduli prefabbricati mentre le lapidi sono in travertino romano e i rivestimenti di pareti e fasce sono in travertino noce. Si tratta, in entrambi i casi, di materiali coerenti con quelli utilizzati in passato nella parte adiacente.