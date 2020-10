Sicurezza, Zuccarini in Questura: “Controlli più stringenti”

“Sul tema della sicurezza confermiamo massimo impegno e priorità: questa mattina presso la Questura di Perugia si è tenuto il tavolo tecnico con il questore Antonio Sbordone, il questore vicario, Angelo Serrajotto, i vertici delle forze dell’ordine del territorio, per fare il punto della situazione e definire un ancor più stringente controllo e coordinamento delle azioni da porre in essere sul fronte della prevenzione e della repressione dei fenomeni di criminalità”.

Sicurezza, Zuccarini incontra il Questore

Lo afferma in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sottolineando che “si sono messe a punto precise strategie continuative di intervento interforze: un lungo e proficuo incontro, che ha confermato l’attenzione e l’impegno delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine per rispondere in maniera concreta alle richieste della cittadinanza. L’amministrazione comunale, anche grazie alla Polizia Municipale farà la propria parte. Sono particolarmente soddisfatto degli impegni presi, e ringrazio tutti i partecipanti, con l’augurio di un buon lavoro che saprà certamente portare alla più efficaci azioni di contrasto”.