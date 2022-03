Sicurezza stradale, multati in 6. Cinture e revisione sotto la lente dei carabinieri

Controlli dei carabinieri lungo le strade di Norcia e dintorni, fermati 23 veicoli in un giorno: elevate 6 multe per violazioni al codice della strada

Sicurezza stradale nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Norcia che ieri, 24 marzo, hanno multato complessivamente 6 persone. Sotto la lente dei militari dell’Arma l’uso delle cinture di sicurezza, la revisione dei veicoli e l’assicurazione.

L’area di intervento ha riguardato in modo particolare il territorio di Norcia. Sono stati controllati complessivamente 11 esercizi pubblici, 69 persone, di cui 13 già note alle forze dell’ordine, e 23 veicoli. Sono state elevate 6 contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.

I carabinieri della Stazione di Monteleone di Spoleto hanno sanzionato un 50enne italiano e un 25enne straniero, entrambi residenti a Norcia, per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Un’altra sanzione è stata irrogata ad un 52enne di Norcia per il mancato possesso della documentazione relativa all’assicurazione. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, invece, hanno multato una donna di Norcia poiché circolava con un veicolo che non era stato sottoposto a revisione;

I Carabinieri della Stazione di Norcia, infine, hanno sanzionato due uomini. Si tratta di un 57enne, che circolava con un veicolo non sottoposto a revisione, e di un 30enne di Norcia, il quale circolava a bordo di un veicolo la cui targa non era correttamente installata. Per quest’ultimo è scattata anche la sanzione del fermo amministrativo del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.

La presenza costante dei Carabinieri sulle principali arterie stradali e nel centro della città di Norcia concorre ad aumentare la sicurezza percepita da parte della popolazione, incrementando l’attività di prevenzione e di contrasto alle condotte illecite.