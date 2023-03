Sicurezza stradale, i prossimi interventi in Provincia di Terni

Il 13 marzo prossimo partiranno alcuni cantieri, ad Amelia e a Narni, per il rifacimento dei piani stradali.

Lunedì 13 marzo partiranno alcuni cantieri ad Amelia e a Narni per il rifacimento dei piani stradali, al fine di garantire sicurezza al traffico veicolare civile e commerciale.