Sicurezza a Todi, furti dimezzati ma truffe online quasi raddoppiate

Todi, sindaco Ruggiano: "Contenimento reati apprezzabile, frutto del lavoro congiunto delle forze dell'ordine"

La sottoscrizione in Prefettura a Perugia del protocollo d’intesa per il controllo di vicinato e il patto di legalità e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale è stata l’occasione per un confronto tra il Prefetto, dottor Armando Gradone, e il Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, circa lo stato della sicurezza pubblica nel comune tuderte con il numero dei reati registrati nel quinquennio 2017-2021.

Nel complesso, a Todi le denunce sono passate da 452 a 332, con un andamento decrescente stabilizzatosi negli ultimi due anni. Anche in tema di furti si è registrato, contrariamente ad una percezione piuttosto diffusa, una discesa dai 250 di cinque anni fa ai 115 dello scorso anno, con il calo più significativo rilevato nell’ultimo biennio. Scendendo nel dettaglio, si annota che la diminuzione più importante è riferita ai furti a danno degli esercizi commerciali e delle auto in sosta, mentre quelli in abitazioni mostrano una curva discendente ma meno marcata: si è passati dai 51 furti in casa del 2017 ai 44 del 2021.