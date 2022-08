Siccità, rincari e la “piaga” cinghiali: allarme per i raccolti

Le criticità dibattute nel Consiglio direttivo Coldiretti dell'Umbria, che sui fondi Ue mette in guardia da errori di indirizzo e burocrazia

Siccità e rincari oltre alla “piaga” dei cinghiali. Coldiretti lancia l’allarme per i raccolti nelle campagne umbre. In un’estate segnata drammaticamente dall’aumento dei costi per le imprese a seguito della guerra in Ucraina, ma anche della speculazione, il direttivo Coldiretti, riunitosi a Perugia, guarda anche al rischio di non poter cogliere appieno le opportunità offerte dai fondi europei.

“Il nostro settore – ha sottolineato il presidente regionale Coldiretti, Albano Agabiti – è minacciato da una serie di criticità che stanno penalizzando i redditi aziendali, con in testa i rincari per gli acquisti di concimi, gasolio, attrezzi e macchinari, mettendo a rischio gli investimenti e i bilanci di tanti imprenditori agricoli, al pari delle avversità climatiche. La sfida in questo periodo storico, è quella di salvare produttività e valore del nostro agroalimentare, anche attraverso misure di sostegno straordinarie e di garantire redditualità in tutte le fasi della filiera. Servono innanzitutto – ha aggiunto Agabiti – meno burocrazia, più semplificazione, risorse da orientare verso imprese proiettate al mercato, alla qualità, per rafforzare filiere e aggregazione. E saranno questi i cardini su cui dovrà ruotare pure la prossima programmazione comunitaria a livello locale: oggi più che mai infatti – ha precisato Agabiti – non possiamo permetterci “errori di indirizzo” che rischino di sfavorire chi vive realmente di agricoltura, puntando con forza anche sulla valorizzazione dell’agricoltura dei giovani. Non è quindi tempo di abbassare la guardia, dobbiamo continuare a sostenere e stare ancor di più vicino alle nostre imprese, con l’obiettivo pure di un impiego ottimale delle risorse del PNRR”.