L'incidente domenica mattina poco dopo le 6 | La sua Peugeot bianca è uscita di strada, non risultano coinvoltialtri mezzi

Si ribalta con l’auto tra Foligno e Bevagna e muore. L’incidente, costato la vita a un 50enne, è avvenuto domenica mattina alle 6.15 tra Foligno e Bevagna.

La Peugeot bianca è uscita di strada – per cause in corso di accertamento – e si è ribaltata. L’autista è stato sbalzato fuori ed è deceduto probabilmente sul colpo. Non risultano altre vetture coinvolte.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco.

(notizia in aggiornamento)