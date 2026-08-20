Si oppone al controllo della Polizia. Denunciato un 48enne per percosse, resistenza e minaccia - Tuttoggi.info

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Si oppone al controllo della Polizia. Denunciato un 48enne per percosse, resistenza e minaccia

Redazione

Si oppone al controllo della Polizia. Denunciato un 48enne per percosse, resistenza e minaccia

L'uomo si è opposto al controllo della Polizia con percosse, resistenza e minacce. Divieto di rientro e un foglio di via obbligatorio
Gio, 20/08/2026 - 14:54

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La Polizia di Perugia, ha denunciato un uomo, classe 1978, gravato da precedenti di polizia, per i reati di percosse, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli agenti delle volanti, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti lungo la Strada Tiberina Nord, per la segnalazione di un uomo, che, in maniera barcollante, percorreva la carreggiata creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione.

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