Arianna Fontana "Futuro? La porta è aperta, non si chiude ancora" - Tuttoggi.info

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Arianna Fontana “Futuro? La porta è aperta, non si chiude ancora”

ItalPress

Arianna Fontana “Futuro? La porta è aperta, non si chiude ancora”

Mer, 07/10/2026 - 23:02

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MILANO (ITALPRESS) – “Futuro? Per ora mi sto godendo quest’anno, abbiamo fatto una Olimpiade incredibile, ricca di emozioni, con alti e bassi, alcune gare potevano andare diversamente, però alla fine sono molto soddisfatta di tutto quello che siamo riusciti ad ottenere, considerando anche quello che è stato l’avvicinamento olimpico con l’infortunio”. Lo ha dichiarato la pattinatrice azzurra di short track Arianna Fontana, intervenuta a margine della 31a edizione del Premio Gentleman Fair play, a Milano. “È stato un inizio di anno incredibile, ce lo stiamo godendo. Per il futuro la porta è aperta, non si chiude ancora, vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, ma ne riparleremo sicuramente nel nuovo anno”.

pia/gm/mca2

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