Arianna Fontana "Figc? Malagò sa sempre cosa fare e come gestire la situazione" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Il caso Malagò? Abbiamo un bel rapporto, lo considero quasi uno zio. Abbiamo seguito da lontano quanto accaduto, ci siamo sentiti, sa sempre cosa fare e come gestire la situazione nel migliore dei modi. Spero per lui, ma soprattutto per il bene del calcio, che si risolva tutto nel migliore dei modi, perché il calcio ha una grandissima storia nel nostro Paese, è giusto riportarlo in alto”. Lo ha dichiarato la pattinatrice azzurra Arianna Fontana, intervenuta a margine della 31^a edizione del Premio Gentleman Fair play, a Milano, in merito al caso Malagò-Figc.

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