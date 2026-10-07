Bartesaghi "Al Milan c'è tanta fiducia, pensiamo solo a noi stessi" - Tuttoggi.info

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Bartesaghi “Al Milan c’è tanta fiducia, pensiamo solo a noi stessi”

ItalPress

Bartesaghi “Al Milan c’è tanta fiducia, pensiamo solo a noi stessi”

Mer, 07/10/2026 - 23:03

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MILANO (ITALPRESS) – “C’è tanta fiducia, domani ci ritroviamo dopo questa lunga sosta, cercheremo di fare le cose al meglio per prepararci per le partite che ci aspettano”. Lo ha dichiarato l’esterno del Milan Davide Bartesaghi, intervenuto a margine della 31a edizione del Premio Gentleman Fair play, a Milano. “Lavoriamo tutti i giorni, cerchiamo di pensare a noi stessi e non alle altre squadre. Per fare meglio dovremo alzare l’asticella, a volte andiamo un po’ in difficoltà, ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale”.

pia/gm/mca2

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