Si masturba davanti a due ragazze, identificato e denunciato 45enne di Orvieto - Tuttoggi

Ha iniziato a masturbarsi davanti a due ragazze e queste, sconvolte, si sono rivolte alla polizia: denunciato un 45enne orvietano per atti osceni

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Durante un servizio predisposto per il controllo del rispetto delle norme Anti-Covid, una pattuglia della Polizia Stradale di Orvieto è stata avvicinata da una ragazza in lacrime. La giovane ha riferito agli agenti che poco prima, poco distante, mentre era in compagnia di una sua amica, avevano assistito, loro malgrado, agli atteggiamenti posti in essere da uno sconosciuto.

Si avvicina a due ragazze e si masturba

In particolare, mentre le giovani scambiavano tranquillamente due chiacchere all’interno dell’auto di una delle due, si era avvicinato loro un uomo, che indossava occhiali scuri, che aveva parcheggiato il proprio veicolo vicinissimo al loro ed aveva iniziava a guardarle insistentemente. Secondo il racconto delle ragazze, dopo qualche minuto, l’individuo aveva reclinato il sedile ed iniziato a toccarsi nelle parti intime con una certa evidenza.

Il racconto alla polizia e la denuncia

Entrambe le due giovani a quel punto hanno lasciato il luogo a bordo delle proprie autovetture, finché una di loro non ha incontrato, lungo il tragitto, un equipaggio della Polizia Stradale. A quel punto si è fermata e, ancora visibilmente turbata, ha raccontato l’accaduto agli agenti.

Gli agenti, proprio nel luogo descritto, effettivamente, hanno trovato quell’individuo ancora a bordo della sua auto, parcheggiato esattamente nello stesso posto indicato dalla giovane. Accompagnato presso gli uffici della Polizia Stradale l’uomo, un 45enne orvietano, già noto agli uffici di Polizia, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico.