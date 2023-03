Si butta nel lago di Corbara, vigile del fuoco si tuffa e lo salva

Mentre la squadra giunta sul posto provvedeva a calare in acqua un gommone, un pompiere è sceso fino alla riva e, seguendo un sentiero, è giunto nei pressi dell’acqua. Quindi si è tuffato riuscendo ad afferrare il malcapitato e a trascinarlo a riva, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Sul posto sta intervenendo l’elisoccorso del 118 che sta provvedendo a verricellare l’uomo per il suo trasferimento in ospedale.