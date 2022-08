Sgomberato appartamento: vi abitavano anche 8 minori

Prima il regolare contratto di affitto, poi sono state fatte arrivare altre famiglie | Il proprietario è potuto rientrarne in possesso

Anche 8 minori abitavano nell’immobile sgomberato in via Canali, in un’operazione congiunta del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge con servizi sociali carabinieri della Stazione Fortebraccio e vigili del fuoco.

Nell’immobile, al momento dell’intervento, non erano presenti gli 8 minori. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione ad un provvedimento, emesso in via d’urgenza dal Tribunale Civile, di immediato rilascio da parte del conduttore dell’appartamento a tutela del proprietario e dei condomini.