Servizio civile, sei posti al Comune di Perugia: come fare domanda

C'è tempo fino alle ore 14 dell’8 febbraio per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile

C’è tempo fino alle ore 14 dell’8 febbraio prossimo per presentare domanda come volontario del Servizio Civile Universale. In tutto, sono 46.891 i posti disponibili sull’intero territorio nazionale per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile.

Anche per il 2021 il Comune di Perugia partecipa mettendo a disposizione 6 posti nell’ambito di due progetti: “Educare la Comunità: la resilienza come sfida a i cambiamenti” (Settore Educazione e promozione culturale – Sportelli Informa) e “Comunità resilienti: respiriamo cultura” (Settore: Patrimonio storico, artistico e culturale – Cura e conservazione biblioteche).

Gli aspiranti operatori volontari possono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente on-line attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per accedere alla piattaforma DOL è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) livello di sicurezza 2.

Tutte le informazioni su SPID sono disponibili nel sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Per ulteriori informazioni: Comune di Perugia U.O. Risorse Umane

tel: 075 5772700 – 2530 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.