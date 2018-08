Servizio civile, bando per la selezione dei volontari a Foligno

share

0 shares Share

Tweet

Pin

E’ stato pubblicato il bando per la selezione di 248 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Umbria per il “Progetto-“Socialmente” per l’assistenza al disagio dell’adulto. Sono questi le sedi e i posti disponibili nell’area del folignate:

Ufficio della Cittadinanza – Corso Matteotti 58 – Bevagna: Posti 1

Ufficio della Cittadinanza, Via Oberdan 119 – Foligno: Posti 2

Ufficio della Cittadinanza, Piazza Umberto I, 3 – Gualdo Cattaneo: Posti 1

Ufficio della Cittadinanza, Piazza del Comune 22 – Montefalco: Posti 1

Ufficio della Cittadinanza, Via S. Rinaldo 9 – Nocera Umbra: Posti 1

Servizi Sociali, Via Garibaldi 19 – Spello: Posti 2

Servizi Sociali, Piazza Mazzini snc – Trevi: Posti 2

Ufficio della Cittadinanza, Via N. Sauro 34 – Valtopina: Posti 1

Va presentata una sola domanda di partecipazione. La domanda, pena esclusione, deve essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:

invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.foligno@postacert.umbria.it, destinatario: Comune di Foligno, con allegata tutta la documentazione richiesta in formato PDF (si precisa che la domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un indirizzo certificato PEC di cui sia titolare il candidato);

invio tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Foligno Piazza della Repubblica n. 10 06034 Foligno (PG).

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. La domanda può essere anche consegnata a mano al Comune di Foligno – Sportello Unico Integrato (ex Ufficio Relazioni con il Pubblico) Piazza della Repubblica n. 8 -9 06034 Foligno (PG). In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18 del 28 settembre 2018. Sono questi i giorni e gli orari di apertura dello Sportello per la consegna a mano delle domande: fino al 2 settembre 2018: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30; dal 3 al 28 settembre 2018: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30; martedì e giovedì apertura anche pomeridiana dalle 15:30 alle 17:30. Si precisa che nella giornata di venerdì 28 settembre 2018 l’apertura sarà garantita anche dalle ore 15.30 alle ore 18, termine ultimo di consegna delle domande a mano.

Il calendario di convocazione ai colloqui sarà pubblicato sul sito web comunale almeno 15 giorni prima del loro inizio. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge.

Maggiori dettagli sono presenti nel sito www.comune.foligno.pg.it e nel sito del Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.serviziocivile.gov.it

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa