Serie B, Perugia schiacciasassi in trasferta | Un gol di Han stende il Padova

share

Il Perugia si conferma schiacciasassi in trasferta. La squadra di Nesta, nella 29^ giornata di serie B, espugna anche lo stadio “Euganeo” di Padova (0-1), collezionando così la quarta vittoria consecutiva fuori casa nel 2019.

I Grifoni la sbloccano dopo soli 18′: sul cross di Falzerano dalla destra Sadiq “disturba” Minelli, che non blocca la sfera, Han ne approfitta e mette in porta con un facile tap-in. Al 30′ lo scatenato coreano si trasforma in assist-man e serve Sadiq in area piccola, il nigeriano però spara clamorosamente alle stelle.

Nella ripresa è sempre protagonista Han, che al 50′, dopo un’azione personale in area colpisce la traversa. La prima vera occasione da gol per i padroni di casa arriva al 66′ sugli sviluppi di un corner, con una girata di Bonazzoli che esce di pochi centimetri a lato. Il Perugia riesce poi ad amministrare il prezioso vantaggio fino alla fine, regalandosi altri 3 punti d’oro per la volata playoff.

Tabellino

Padova: Minelli, Morganella, Andelkovic, Ravanelli, Longhi, Cappelletti, Calvano (46′ s.t. Marcandella), Lollo, Baraye, Bonazzoli (79′ Clemenza), Cocco (74′ Capello).

All.: Bisoli.

Perugia: Gabriel, Rosi (46′ s.t. Falasco), Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi, Falzerano (46′ s.t. Kingsley), Carraro, Dragomir, Verre, Han (86′ Kouan), Sadiq. All.: Nesta.

Reti: 18′ Han (P)

Arbitro: Eugenio Abbattista

share

Stampa