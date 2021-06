Serie B, partite online anche su Helbiz aspettando Dazn

La nuova piattaforma creata dal colosso dei monopattini elettrici affianca Sky (che ha il satellite) per i diritti streaming | Il bando scade il 15 giugno

Serie B, le partite in streaming anche su Helbiz Media, società della galassia Helbiz, leader nel settore della micromobilità elettrica (bici, scooter, fino ai monopattini elettrici).

Helbiz Media ha acquistato i diritti della Serie B per il triennio 2021-24: trasmetterà online tutte le gare di campionato, play off e play out.

Un’offerta che si aggiunge a quella di Sky, che ha già acquistato sia il pacchetto 1 (satellite e digitale terrestre) sia il pacchetto 2 (OTT, quello delle partite online), per un totale di 32 milioni di euro. Ma con l’acquisto di Helbiz Media il costo per il pacchetto 2 scende a 12 milioni, a testa. La Lega di Serie B, dunque, incasserà 40 milioni, di cui 16 da satellite e digitale terrestre e 24 dallo streaming.

Ma prima della scadenza del bando, il 15 giugno, anche Dazn potrebbe fare un’offerta per il pacchetto 2, il cui costo, a quel punto, scenderebbe a 10 milioni a testa.

Helbiz Media sarà inoltre partner esclusivo della Serie B per la distribuzione e la commercializzazione dei diritti in tutto il mondo.