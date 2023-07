Sentenza Prg, opposizione su nota Sindaco: “Sembra Scherzi a parte”

Cominciano le prime prese di posizione, dopo la sentenza choc della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma “salva Prg” sulla quale venerdì scorso è intervenuto il Sindaco con una nota ufficiale che sembra mettere più benzina che acqua su un fuoco che sta preoccupando centinaia di cittadini.

I primi ad uscire, ma sono attese a breve altre prese di posizione, sono gli esponenti di Insieme per Spoleto, lista civica che fa capo a Giancarlo Cintioli e Paolo Piccioni (nella foto in home page) che torna a denunciare, motivo ormai ricorrente tra i gruppi di opposizione, la mancata partecipazione al parlamento cittadino di tematiche importanti per la città. Questa la nota:

“Da mesi l’amministrazione comunale è al lavoro per il PRG”; leggiamo le dichiarazioni del sindaco sulla sentenza riguardante il PRG e ci sembra di essere su scherzi a parte – scrivono Piccioni e Cintioli – ci siamo stancati di bugie e cose fatte (?) sotto banco. Ci siamo stancati di questa mancanza di rispetto per la città, per i cittadini e per le istituzioni democratiche. Non solo troviamo scandaloso che Vicesindaco Lisci e Assessore Albertella non abbiamo avuto la decenza di informare il Consiglio Comunale appena uscita la sentenza (notificata il 27 luglio poco prima che il Consiglio cominciasse, n.d.r.) e sono stati costretti ad informare il Consiglio Comunale solo perché avremmo dovuto discutere la nostra mozione sul piano regolatore datata febbraio 2022, ma ora apprendiamo che l’amministrazione comunale sta lavorando da mesi sul PRG. Non ci risulta che la Commissione Consiliare che sarebbe deputata ad affrontare l’argomento sia mai stata convocata per discutere di eventuali proposte, eppure si è riunita per pratiche di varianti al PRG! Non ci risulta che in sede di discussione di bilancio siano state proposte e trovate soluzioni per mettere in sicurezza i conti del Comune, anzi! È ora che chi amministra la città inizi a raccontare la verità e a dire le cose come stanno portando a conoscenza il Consiglio Comunale e la città con atti e documenti. Non è il momento di giocare con il futuro della città che in questo momento rischia grosso anche (ma non solo) per responsabilità di chi la amministra”.

