Sempre ubriaco e molesto nello stesso bar, scatta Daspo | Non potrà più accedervi per 1 anno - Tuttoggi

L'uomo si era reso responsabile in più occasioni di comportamenti molesti e aggressivi nei confronti degli avventori di un locale Cinquemiglia

I carabinieri di Trestina hanno notificato un decreto di Daspo Urbano a carico di uno 52enne straniero residente nel Tifernate.

Il provvedimento è scaturito proprio dalle segnalazioni dei militari, in quanto l’uomo, continuamente in stato di ubriachezza, si è reso responsabile in più occasioni di comportamenti molesti e aggressivi nei confronti degli avventori di un locale pubblico della frazione di Cinquemiglia.