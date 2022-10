Sellano, week end con la Festa della campagna e del ringraziamento

La domenica, appunto, inizierà con una passeggiata ecologica, alle 9 dal borgo al lago Vigi, con il supporto della guida ambientale escursionistica del reparto Carabinieri biodiversità di Assisi e del locale Comando Carabinieri, per scoprire le peculiarità del territorio. La mattinata proseguirà tra mercatini di prodotti tipici e la santa messa, alle 11.30, con benedizione dei prodotti della terra, degli animali e dei mezzi agricoli. Dalle 13, poi, apriranno i punti ristoro nel centro storico e dalle 14 tutti in piazza per assistere agli spettacoli, a partire da ‘Mangia, ridi, ama’ e ‘Il canestro scherzevole’, performance con due attrici e musicista, ‘Il mostro e i cetrioli, narrazione e workshop sulle ombre per bambini e famiglie, e ‘Appuntamento al buio’, spettacolo di clownerie e fuoco.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al centro polifunzionale. Per informazioni sull’evento ed iscrizioni alla passeggiata si può chiamare il numero 339.1886402.