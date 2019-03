Sei umbri ai vertici del Pd nazionale

share

Non c’è solo la tifernate Anna Ascani, nominata vice presidente, tra gli umbri scelti per guidare a livello nazionale il Partito democratico. Con la presidente della Regione Catiuscia Marini ed il segretario regionale Gianpiero Bocci, membri di diritto, entrano nella Direzione nazionale del partito la franceschiniana Marina Sereni (che da sostenitrice della prima ora di Nicola Zingaretti potrebbe anche approdare in Segreteria, come fu con Martina) e le perugine Sarah Bistocchi e Valeria Cardinali.

Questo l’esito dell’Assemblea nazionale che si è tenuta all’Hotel Ergife a Roma e che ha incoronato Nicola Zingaretti segretario e l’ex premier Paolo Gentiloni presidente, con al suo affianco appunto Anna Ascani e Debora Serracchiani.

L’ex senatrice si prende una bella rivincita, dopo essere stata messa in panchina da Matteo Renzi per le politiche.

Nel complesso, un buon riconoscimento per quella che un tempo era chiamata “l’Umbria rossa”, dopo la svolta a sinistra del Pd nazionale, in cerca di riscatto dopo la sonora sconfitta di un anno fa.

share

Stampa