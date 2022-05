“Segnalazioni PG”, chat anti-polizia: scoperti quasi 6mila partecipanti

Gli iscritti si inviano messaggi per segnalare la presenza di controlli e posti di blocco | In corso accertamenti per verificare l'uso che ne è stato fatto

“Segnalazione PG” è il nome dato alla chat. Lo scopo: segnalare i posti di controllo delle forze dell’ordine. Per evitare multe o controlli nel caso in cui si stiano commettendo reati. Come il 53enne fermato dalla polizia di Perugia, al quale gli agenti hanno trovato in auto droga e proventi dello spaccio.

Proprio dopo essere stato fermato, nonostante le pesanti contestazioni degli agenti, l’uomo stava armeggiando con il cellulare, per segnalare la presenza della polizia.