Sede società rionale Europa 92, lavori di riqualificazione al via per 130 mila euro - Tuttoggi

Finanziamento del Gal Alta Umbria per promuovere la funzione sociale, turistica e ambientale dell’area

“Nelle prossime settimane partiranno i lavori di riqualificazione per 130 mila euro dell’area che ospita la sede della Società rionale Europa 92”.

Lo annunciano il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Luca Secondi e l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti, nel dare notizia dell’espletamento della procedura di affidamento delle opere previste, con l’individuazione dell’impresa aggiudicataria.

“L’investimento finanziato dal Gal Alta Umbria nell’ambito dell’avviso pubblico per la ‘Valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale-paesaggistico dell’Alta Umbria’ – spiegano gli assessori – sarà finalizzato a promuovere la funzione sociale, turistica e ambientale dell’area, che si trova in una posizione strategica alle porte di Città di Castello, come luogo di sosta a servizio dei fruitori della pista ciclopedonale lungotevere e del percorso lungo viale Europa, oltre che spazio di aggregazione per i residenti”.

L’intervento riguarderà entrambi i fabbricati di proprietà del Comune, che vennero installati negli anni ’90 e concessi alla Società rionale. L’edificio principale sarà demolito e ricostruito ex novo con soluzioni architettoniche più moderne e funzionali. Nella struttura saranno realizzati servizi igienici a norma per i portatori di handicap e, per favorirne la fruizione e migliorarne l’accessibilità, sarà smantellato uno dei due pallai antistanti.

Il fabbricato secondario verrà ristrutturato, con un piccolo ampliamento per la creazione di un magazzino, nel contesto di lavori che permetteranno un miglioramento complessivo degli spazi circostanti.

Nel sottolineare la positiva sinergia con la Società rionale Europa 92, Secondi e Massetti evidenziano che l’intervento “permetterà di sfruttare in maniera ottimale il complesso di proprietà comunale, con l’obiettivo di fare dell’area un punto di riferimento per cittadini e turisti, garantendo informazioni e servizi, a partire da quelli igienici”.